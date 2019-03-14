20 лет мечтал: Вакарчук сделал откровенное признание

Святослав Вакарчук (фото: РБК-Украина)

Вакарчук рассказал о том, как создаются его песни

Святослав Вакарчук уже совсем скоро отправится во Всеукраинский тур с уникальной концертной программой. Лидер группы "Океан Ельзи" в апреле и мае даст несколько выступлений совместно с камерным оркестром. Интересно, что за роялем будет сам Святослав.

В концертную программу, говорит Вакарчук, войдут как известные и любимые миллионами песни ОЕ, так и несколько других совершенно неожиданных композиций.

"Большинство своих песен я обычно пишу под рояль и более 20 лет моего творчества мечтал однажды спеть их на сцене именно так, как они и были созданы. Уже в апреле эта моя мечта осуществится: проведем серию концертов в крупных городах Украина в формате, когда я спою наши песни, аккомпанируя себе за роялем. Помогать мне будет камерный оркестр под управлением Милоша Елича", - поделился Вакарчук.

Святослав Вакарчук (фото: РБК-Украина)

Напомним, недавно музыкант заявил, что нашей стране необходима третья революция. Однако он уточнил, что революция должна быть в головах - как в головах простых украинцев, так и в головах политиков.

Ранее мы писали о том, что Святослав Вакарчук сообщил о том, за кого он отдаст свой голос на выборах президента Украины 2019.