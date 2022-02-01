Аlyona Аlyona рассказала об опасной схеме лечения: не продали лекарства за границей

Аlyona Аlyona (Алена Савраненко) открыта и откровенна со своими поклонниками, она часто устраивает интерактивы в соцсети и отвечает на вопросы подписчиков, делится опытом и рассуждениями на жизненные темы.

В этот раз певца решила поднять вопрос опасности самолечения, в частности, бесконтрольного приема антибиотиков. Именно об этом она написала пот в Instagram .

"С самого рождения я много болела. Болела тяжело и приходилось принимать антибиотики. С возрастом количество болезней сократилось, но представление о том, что надо принимать антибиотики, если тяжело болеешь, осталось", – рассказала рэп-исполнительница.

Alyona Alyona рассказала о приеме опасных лекарств (instagram.com/alyona.alyona.official)

Она часто без рецепта покупала и принимала антибиотики, как только ощущала ощутимое недомогание и обострение состояния.

"Я все меньше хожу к врачам и все больше лечу себя сама", – отметила Алена.

Однажды во время отдыха в Испании у артистки началась ангина. Она решила традиционно приобрести в аптеке антибиотики, но без рецепта лекарство ей не продали. Провизор предложил девушке "пшикалку на травах", которая, к удивлению Алены, оказалась эффективной.

После этого случая Аlyona Аlyona всерьез задумалась о том, в каких количествах она принимает антибиотики и как это влияет на ее организм.

"Когда ты привыкаешь к слабому антибиотику, то начинаешь употреблять сильнее. И тогда, когда действительно болеешь, антибиотик просто не справляется с болезнью, и ее продолжительность становится супердолгой. Еще и микрофлора повреждена", - констатировала артистка.