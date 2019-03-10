Бешенная энергетика: дети трогательно исполнили песню по стихам Шевченко

Ко дню рождения Тараса Шевченко дети исполнили трогательную песню по его стихам (автопортрет)

В день рождения Тараса Шевченко юные вокалисты исполнили красивую песню на слова украинского поэта

Ко дню рождения Тараса Шевченко дети исполнили трогательную песню по его стихам. 9 марта Украина отметила день рождения Тараса Шевченко - великого украинского поэта, художника и мыслителя. К поздравлениям присоединились и юные жители Украины, которые решили поздравить поэта песней. Среди юных вокалистов не только этнические украинцы, но и крымские татары, россияне и корейцы. Красивое и трогательное исполнение песни по стихам великого украинского поэта Тараса Шевченко опубликовано в YouTube.

Сама педагог Юлия Качула шутит, что со своей юной командой уже собирается на "Ше.Фест". Как рассказывает педагог, больше всего детям понравился ритм, стиль и энергетика песен.

"Среди моих учеников – юных вокалистов - крымские татары, украинцы, русские, караимы, корейцы. А объединил их – наш Тарас Шевченко. Им так понравились ритм, стиль, энергетическая заряженность этой песни (призерки прошлогоднего конкурса на лучшую песню на слова Шевченко), что они взялись ее изучить. И вот - первые результаты. Так не пора ли нам собираться на Ше.Фест? :)", - задается вопросом педагог вокального коллектива.

Ко дню рождения Тараса Шевченко дети исполнили трогательную песню по его стихам (видео: youtube.com)

Следует напомнить, что ранее мы публиковали подборку из 10 лучших песен по словам великого украинского поэта Тараса Шевченко.

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