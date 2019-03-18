Безумие: известного футболиста нашли мертвым в лесу (фото)

Иллюстративное фото (twitter.com/emmavolney)

Майк Таласситис прославился как футболист и телезвезда

Майк Таласситис найден мертвым в лесу. Бездыханное тело известного футболиста и звезды ТВ-шоу "Остров любви" обнаружили неподалеку от его дома в английском графстве Эссекс.

Майк Таласситис (фото: instagram.com/mike_thala)

Отметим, что Таласситис родился в 1993 году в Англии, где прожил всю жизнь. Однако у него было еще и кипрское гражданство. Как футболист Майк сыграл за молодежные сборные этой страны несколько матчей, отметившись одним забитым голом.

Профессиональную футбольную карьеру Таласситис начал в 2011 году. Именно тогда он дебютировал за английский клуб "Стивенидж". Всего же он защищал цвета 13 команд из разных британских дивизионов. Но в 2017 году Майк решил завершить карьеру футболиста и подался в шоу-бизнес.

"Безумие, как жизнь может поменяться", - писал парень в социальных сетях.

Благодаря своей привлекательной внешности, Таласситис стал настоящей звездой популярного реалити-шоу знакомств "Остров любви". За дерзкое поведение фанаты прозвали его "Грязным Майком".

Майк Таласситис (фото: instagram.com/mike_thala)

Как пишут британские СМИ, о причинах смерти 26-летнего красавчика достоверно ничего не известно. Но последние месяцы жизни Таласситис страдал из-за потери близких людей: месяц назад убили его лучшего друга Дэнни Катса, а через некоторое время Майк узнал о смерти своей няни, к которой был очень привязан.

Напомним, недавно стало известно о смерти молодой певицы Юлии Началовой.