Черепаха Тортила: Ани Лорак попала под раздачу из-за нового образа

Ани Лорак в очередной раз стала объектом критики
Ани Лорак в своем Instagram-аккаунте показала новый образ, но снова нарвалась на критику поклонников.
В этот раз украинская певица, которая перебралась в Россию, опубликовала снимок, на котором она в пальто и стильных огромных очках. Но фанаты артистки посчитали этот аксессуар очень уж огромным, но при этом не особо стильным.
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Вот лишь несколько недовольных комментариев от преданных фанатов Каролины:
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Также поклонники продолжают упрекать свою любимицу в том, что ей "пошли не на пользу пластические операции". А еще многие интересуются, когда состоится дуэт Ани Лорак и Сергея Лазарева.
Ранее Ани Лорак рассказала, что думает о хейтерах, которые пишут комментарии под ее снимками, и призналась, что ей всегда интересно узнать мысли ее фанатов.
Также мы писали о том, что Каролина рассказала о любви и продемонстрировала новое фото.