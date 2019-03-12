Черепаха Тортила: Ани Лорак попала под раздачу из-за нового образа

Ани Лорак (фото: vk.com/anilorak)

Ани Лорак в очередной раз стала объектом критики

Ани Лорак в своем Instagram-аккаунте показала новый образ, но снова нарвалась на критику поклонников.

В этот раз украинская певица, которая перебралась в Россию, опубликовала снимок, на котором она в пальто и стильных огромных очках. Но фанаты артистки посчитали этот аксессуар очень уж огромным, но при этом не особо стильным.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Вот лишь несколько недовольных комментариев от преданных фанатов Каролины:

Вам ужасно в этих очках!

Каролиночка, эти очки вам вообще не идут!

Что это за уродство?

Мне нравится Ани Лорак, я поклонница ее таланта, но зачем выставлять такое фото - на фоне облезлой стены в таком усталом, изможденном виде. Какая в этом необходимость?

Почему у вас родинки на лице то слева, то справа?

Очки не идут. Как черепаха Тортила!

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Также поклонники продолжают упрекать свою любимицу в том, что ей "пошли не на пользу пластические операции". А еще многие интересуются, когда состоится дуэт Ани Лорак и Сергея Лазарева.

Ранее Ани Лорак рассказала, что думает о хейтерах, которые пишут комментарии под ее снимками, и призналась, что ей всегда интересно узнать мысли ее фанатов.

Также мы писали о том, что Каролина рассказала о любви и продемонстрировала новое фото.