Читает книгу вверх ногами: Ани Лорак пристыдили за нелепое фото

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Ани Лорак нарвалась на критику за глупый снимок

Ани Лорак опубликовала в социальной сети Instagram фото, где она позирует с книгой. Некоторые пользователи заподозрили, что литературу исполнительница взяла исключительно для фото.

"В детстве папа говорил мне, что книги - лучшие друзья. Задаешь мысленно вопрос и открываешь книгу по теме. Удивительно, но там всегда найдёшь подсказку", - написала Ани Лорак под снимком.

Фото: (instagram.com/anilorak)

Пользователям показалось данное фото странным. Они посчитали, что книгу певица взяла исключительно для вида, чтобы сделать хороший кадр. Однако нашлись и те, кто поддержали артистку:

"Это все ложь";

"По-моему, она читает книгу вверх ногами";

"Боже, как все примитивно. Рассчитано на глупых людей, коих здесь, надо признать, гораздо больше, чем адекватных";

"А у меня данная привычка до сих пор, она тянется из детства. Как ни странно, но иногда получаешь удивительное совпадение, точный ответ на заданный вопрос";

Ранее Ани Лорак рассказала, что думает о хейтерах, которые пишут комментарии под ее снимками, и призналась, что ей всегда интересно узнать мысли ее фанатов.

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