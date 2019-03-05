Дебилы: Фарион публично и очень грубо унизила украинцев

Ирина Фарион (фото: svoboda.org.ua)

Фарион унизила украинцев, назвав их "дебилами"

Ирина Фарион ответила на обвинения журналиста Дмитрия Гордона, который назвал скандальную экс-нардепа агентом ФСБ. Причем сделала она это в очень грубой форме.

"Господа! Что я заметила. Там, говорят, один га*дон в штаны наложил от страха... И кому ты нужен, несчастье?" - написала Фарион на своей Faceook-странице.

При этом она добавила, что все "самые грязные комменты" идут в основном от тех людей, которые поддерживают Владимира Зеленского. Вместе с тем Фарион назвала кандидата в президенты Украины "быдляком", а его приверженцев - "дебилами".

"Как роскошно, что мы их так просто и легко идентифицировали. Уровень поддержки этого шута - это коэффициент дебилов в стране. Итак, на выборах мы получим их перепись. И это прекрасно. Боритесь - поборете!" - резюмировала женщина.

Скриншот (facebook.com/IrynaFarion)

Слова Фарион вызвали очень неоднозначную реакция в сети.

"Ирина, вы г*вно, а не политик. Лучше уйдите с Фейсбука. За четыре года вы сделали примерно них*я, кроме лая, конечно. Мы вам не верим", - написал один юзер под постом Фарион.

"Ирина, какое вы имеете моральное право обзывать и оскорблять людей, которые вам лично не нравятся? Вы же публичный человек, а манеры босяцкие", - добавил другой.

"Фарион точно женщина? Точно политик? Похожа на какого-то быдловатого гопника! Читать противно", - сказал третий.

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Но некоторые украинцы стали на сторону Фарион.

"Очень метко, госпожа Ирина! Га*донов нужно называть своимы именами и в голос!" - считает один подписчик.

Ранее Фарион призвала сжигать людей за проявление "московского духа".