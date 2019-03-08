Делай, и не пи*ди: MARUV поделилась правилами успеха

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV рассказала, как добиться успеха в жизни

MARUV, которая отказалась представлять Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве, поделилась своими правилами успеха. Так, на встрече артистки с поклонниками один из фанатов звезды попросил ее озвучить три главных правила, которые помогли ей стать успешной, и которых Анна Корсун (настоящее имя певицы) придерживается каждый день.

По словам MARUV, одно из главных правил - это постоянно работать над собой. Также она процитировала несколько популярных выражений, которые знакомы многим, но которым нужно безапелляционно следовать.

"Первое и мое любимое: "Раз, два, три! Делай, и не пи*ди!" Это обязательно. Второе: "Скромность украшает только тогда, когда больше нечем украсить". И, конечно же: "Терпение и труд все перетрут". Тут, короче, все банально, но без этого никак. Потому что все, что вы видите - это реально ежедневная работа, это куча дней без сна, постоянное обучение... Я до сих пор учусь. Я это не очень люблю, но приходиться. Я постоянно нахожусь в обучении", - сказала Анна.

MARUV и ее группа (фото: instagram.com/maruvofficial)

Ранее Андрей Данилко прокомментировал скандал вокруг MARUV.

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