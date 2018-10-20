В "Дизель шоу" рассказали о трагическом ДТП

Фото: Команда "Дизель шоу" (facebook.com/shemetkvn)

В "Дизель студио" сообщили о гибели Марины Поплавской, а также о состоянии других участников аварии

Сегодня, 20 октября коллектив "Дизель Шоу" попал в ужасную аварию по дороге из Львова в Киев, в результате аварии Марина Поплавская погибла, а Егор Крутоголов вместе с Яной Глущенко были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщают в группе "Дизель Шоу" на Facebook.

Также представители коллектива отметили, что остальные актеры "Дизель Шоу" были доставлены в Киев, и их здоровью ничего не угрожает.

"Марина Поплавская сегодня погибла в результатет ДТП по дороге из Львова в Киев. Яна Глущенко и Егор Крутоголов госпитализированы без угроз для жизни. Остальные актеры доставлены в Киев, их здоровью ничего не угрожает", - написано в сообщении на странице юмористического проекта "Дизель шоу".

Скриншот поста (facebook.com/dizelstudio)

Эта новость ошеломила поклонников творчества "Дизель Шоу", многие из них выражали слова соболезнования и вспоминали о положительных качествах Марины Поплавской:

"Дорогие ребята, друзья, родные вы мои. Я вот пишу и плачу. Эта новость неожиданная, как гром. Такая нелепая, трагическая смерть. Мариночка была светлым, жизнерадостным человеком. Доброй, весёлой. А теперь как. Только недавно был на концерте. Мои соболезнования родным и близким, все кто знал Марину. Покойся с Миром дорогая Марина Францевна. А мы тебя будем здесь всегда помнить". "Последние годы в Украине творится какой-то ужас, постоянно теряем наилучших и на фронте и в тылу, а мразота продолжает жить ... светлая память светлому Человеку...", "Как жаль..... она ведь эксклюзивна и незаменима..... Яркая, великолепная, женщина-фейерверк! Соболезную всем и родным, и коллегам, и поклонникам", "Звездочки наши, берегите себя!! Сколько талантливых звезд погибло в ДТП... Мариночка, светлая память талантливому и неповторимому человеку", написали пользователи.

Скриншот комментариев (facebook.com/dizelstudio)

Напомним, мы писали о том, что в сети скорбят по артистке "Дизель шоу" Марине Поплавской.

Также Styler предложил вспомнить, что известно о погибшей артистке "Дизель шоу".

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