Дочь Киркорова: фанаты высмеяли курьезный образ Ани Лорак

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Ани Лорак нарвалась на жесткую критику

Ани Лорак похвасталась очередным кадром с недавней фотосессии, чем разозлила фанатов. Снимок показался поклонникам нелепым и странным. Соответствующий пост исполнительница опубликовала в соцсети Instagram.

"Все Женщины - Богини! Стоять у руля своей жизни, чувствовать, понимать и принимать. Дарить и благодарить каждый день", - написала артистка. На снимке Лорак предстала в образе Клеопатры.

Фото: (instagram.com/anilorak)

Подписчики резко отреагировали на наряд исполнительницы и отметили, что он выглядит странно, а сама певица похожа на дочь Киркорова:

"Это уже глупо, не следует такие образы применять на себя. Надо головой думать";

"С таким нарядом только в Marvel сниматься";

"Я ее после ее концерта во Владикавказе не люблю... Голая вышла к людям. Пусть ведет себя прилично";

"Скромность украшает женщину";

"Дочь Киркорова";

"О, Господи! Ну не твоё это Ани! Не та харизма у тебя. Не верю!";

"Смешное фото";

"Это уже какая-то мания величия. Влияние Киркорова сказывается";

Следует отметить, что недавно Ани Лорак нарвалась на жесткую критику со стороны поклонников.

Напомним, что Лазарев заинтриговал фотографией с Лорак.