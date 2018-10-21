ДТП с актерами "Дизель шоу": в Киеве простились с Мариной Поплавской (фото)

Фото: Марина Поплавская (facebook.com/dizelstudio)

Церемония длилась несколько часов

Сегодня, 21 октября, в столице Украины прошла церемония прощания с актрисой из "Дизель шоу" Мариной Поплавской, которая скончалась в результате ДТП. Фото опубликовала "КП в Украине".

Так, все желающие пришли проститься с актрисой в помещении МЦКИ "Октябрьский Дворец" по адресу Аллея Героев Небесной Сотни, 1.

Фото: прощание с Мариной Поплавской (kp.ua)

Очередь желающих возложить цветы растянулась на несколько сотен метров. В основном, это люди, которые являлись поклонниками ее творчества. Особо болезненно на утрату реагировали женщины, однако слезы проливали даже мужчины.

Сама церемония продлилась несколько часов – с 11:00 до 13:00.

Фото: прощание с Мариной Поплавской (УНИАН)

Напомним, в результате ДТП, которое произошло около 5:55 на трассе Киев — Чоп, погибла Марина Поплавская. Яна Глущенко и Егор Крутоголов попали в больницу. После ДТП оба выжившие участники шоу почтили память погибшей в своих аккаунтах в социальных сетях.

До этого мы писали, что стало известно о дате и месте прощания с актрисой.

Также ранее мы сообщали неожиданную причину смертельной аварии.

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