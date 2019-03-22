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Две операции на мозге: звезда "Игры престолов" чуть не умерла

STYLERПерсоны    22.03.2019 - 10:34
Две операции на мозге: звезда "Игры престолов" чуть не умерла
Коллаж РБК-Украина

Эмилия Кларк чуть не погибла от обширного инсульта

Эмилия Кларк, известная британская актриса, которая сыграла роль Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов", призналась, что во время съемок чуть не умерла. Об этом она рассказала в интервью для издания The New Yorker.

Она сообщила, что во время подготовки к съемкам второго сезона "Игры престолов" ей внезапно стало плохо. Актриса занималась с тренером, чтобы держать себя в форме и снять стресс, но однажды на тренировке у нее начались резкие головные боли и тошнота.

Девушка обратилась к медикам и после осмотра они ее госпитализировали. После диагностики врачи установили, что у 24-летней Эмилии Кларк произошло субарахноидальное кровоизлияние в мозг. Это очень тяжелая форма инсульта, которая в трети случаев заканчивается летальным исходом.

Две операции на мозге: звезда &quot;Игры престолов&quot; чуть не умерла

Эмилия Кларк (instagram.com/emilia_clarke)

Актрисе пришлось перенести сложную операцию, а потом она продолжила сниматься в сериале. Но через некоторое время врачи обнаружили у нее еще одну аневризму.

"Я должна была подписать разрешение на операцию. Помню, подумала: "Операция на мозге?". Я была в середине своей очень занятой жизни - у меня не было времени на операцию на мозге! Но в конце концов я успокоилась и подписала, а потом потеряла сознание. Следующие три часа хирурги занимались восстановлением моего мозга. Это была не последняя и не худшая операция. Мне было двадцать четыре года", - рассказала о пережитом Эмилия Кларк.

Две операции на мозге: звезда &quot;Игры престолов&quot; чуть не умерла

Эмилия Кларк (instagram.com/emilia_clarke)

Во время съемок второго сезона актриса чувствовала себя неважно, у нее были сильные головные боли и сниматься она могла только благодаря морфину. Медики приняли решение сделать еще одну операцию, после которой Кларк чуть не погибла.

"Когда меня разбудили, я кричала от боли. Процедура провалилась. У меня было сильное кровотечение, шансы выжить уменьшались с каждой минутой. Нужно было делать трепанацию черепа. Восстановление было еще более болезненным, чем после первой операции. Части моего черепа были заменены титановыми пластинами - у меня огромный шрам, идущий через всю голову. Первое время я испытывала некоторые проблемы с памятью, концентрацией, периферийным зрением", - рассказала актриса.

Две операции на мозге: звезда &quot;Игры престолов&quot; чуть не умерла

Эмилия Кларк (instagram.com/emilia_clarke)

Руководство канала HBO приняло решение не афишировать эту историю пока идут съемки. А восстановиться после болезни Эмилии Кларк помогли мама, папа и брат.

На данный момент актриса чувствует себя хорошо и занялась благотворительностью – она помогает людям, которые перенесли инсульты и черепно-мозговые травмы.

Напомним, ранее мы писали о том, что появился первый трейлер к последнему сезону сериала "Игра престолов".

А также рассказывали о том, что Эмилия Кларк рассказала о поведении фанатов "Игры престолов".

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