Экс-руководителя "Госгидрографии" Щипцова подозревают в масштабном хищении средств

Национальная полиция обнаружила, что бывшее руководство ГУ "Госгидрогеография" при заказе тендеров на услуги по ремонту кораблей использовало ряд подставных участников и победителя тендерных закупок, результатом чего стало присвоение государственных средств в особо крупных размерах, пишет "Апостроф".

В частности, по данным издания, обвиняемыми по делу о масштабных хищениях государственных средств являются экс-руководитель службы Александр Щипцов и его отец Александр Анатольевич Щипцов, которым могли быть вручены подозрения.

Сообщается, что в рамках этого дела Нацполиция провела ряд обысков. Речь идет о растрате 24 млн грн.

Для организации схемы была мошенническим образом создана "подставная фирма" со штатом сотрудников из одного человека и отсутствием каких-либо производственных или ремонтных помещений и соответствующего квалифицированного штата для выполнения заказанных за государственные средства работ.

Отмечается, что по заранее согласованной схеме средства в полном объеме переведены в наличные и использованы на нецелевые нужды, чем государству нанесен ущерб в особо крупных размерах.

Материалы предварительного расследования стали предметом уголовного производства по ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводятся дополнительные следственные действия для установления степени вины каждого из участников преступной̈ схемы хищения государственных средств должностными лицами ГУ "Госгидрография" и их сообщниками.

Также по одному из эпизодов проходит геологическое судно "Маяк", которое по документам было полностью отремонтировано, но следователи обнаружили его полностью ржавым, стоящим на стропилах в сухом доке безо всяких признаков ремонта.