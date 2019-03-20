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Это никто: Комаровский сделал громкое заявление о выборах

STYLERПерсоны    20.03.2019 - 08:15
Это никто: Комаровский сделал громкое заявление о выборах
Евгений Комаровский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Комаровский призывает более серьезно относиться к процедуре избрания

Доктор Комаровский высказал свое мнение касательно выборов и призвал украинцев более серьезно относиться к процедуре избрания. Соответствующий ролик можно посмотреть на YouTube-канале Дмитрия Гордона.

"Мне не нравится какая-то патологическая доверчивость наших избирателей. Они почему-то считают, что плохой человек, может стать хорошим. Но люди не меняются. Есть базовые представления о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Если ты единожды соврал, то кто тебе поверит? Но люди упорно верят. Они думают, что если человек много накрал, то ему красть уже не нужно. У него уже много, ему уже не надо. Но такого не бывает", - рассказывает Комаровский.

Кроме того, эксперт отметил, что сейчас многие даже не знают, какого числа состоятся выборы и это является большой проблемой общества. Поэтому он призывает, чтобы люди не стояли в стороне и больше интересовались данной темой.

Видео: (YouTube/Дмитрий Гордон)

"То, что выборы 31 марта - куча людей не знает. А Вы видели, чтобы хоть на одном плакате было написано: "Жду вас на избирательных участках 31 марта? Кандидаты заинтересованы, чтобы меньше людей пришло", - заявил эксперт.

Также специалист добавил: " Вы обязаны на выборы идти. И тот, кто на выборы не пришел, однозначно не любит Украину, не является патриотом. Это никто, это не житель нашей страны".

Напомним, что Комаровский рассказал, как избавиться от неприятной детской проблемы.

А также рассказывали о том, что Комаровский развенчал миф о популярных препаратах.

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