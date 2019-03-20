Известный украинский ведущий избил коллегу из-за неудачной шутки: все детали

Фото: (коллаж РБК-Украина)

Андрей Джеджула избил известного ведущего Владимира Такудиса

Андрей Джеджула избил своего коллегу, известного ведущего Владимира Такудиса за неудачную шутку. О неприятном инциденте Такудис написал в соцсети на странице в Facebook.

По словам пострадавшего, он вместе с Владимиром Остапчуком был ведущим на одном мероприятии, где пошутили о своих коллегах, которые по личным причинам отсутствовали на вечеринке.

"Мы с Вовой Остапчуком сказали шутку о том, что нам жаль, что "сегодня с нами нет" определенных игроков свадебного рынка. Под грустную музыку. Вспомнили об их легендарности и вкладе", - описал ситуацию Такудис.

После шутки ведущего пригласили на встречу под предлогом обсудить прошедшее мероприятие. И именно в тот злополучный день, когда Такудис пришел на место, трое мужчин во главе с Джеджулой скрутили его и начали угрожать. Затем достали бритву и в нескольких местах на голове сбрили часть волос, а для пущего унижения - заставили записать на камеру извинения за "неудачную шутку".

Фото: (facebook.com/Владимир Такудис)

Андрей Джеджула также высказал свое мнение. Он назвал Владимира Такудиса бездарным человеком, который не смог добиться ничего толкового за всю свою жизнь.

"Как вы считаете, смешно тем людям, которые по 20 лет положили на этот бизнес и чего-то в нем достигли, а их поминают?" - написал Джеджула.

А вот обвинения в свой адрес шоумен назвал враньем и сообщил, что об избиении тамады ничего не знает. По его словам, Такудис по своей воле решил покаяться на камеру, а выстриженные волосы Джеджула "списал" на лишай.

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