Каждый день умирает около 10 украинцев: Супрун рассказала о страшной болезни

Супрун рассказала о туберкулезе в Украине (коллаж РБК-Украина)

Супрун рассказала о туберкулезе в Украине и методах борьбы с болезнью

Ульяна Супрун рассказала о туберкулезе в Украине и трагических последствиях, которые вызывает неправильное лечение болезни. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины рассказала, что из-за туберкулеза ежедневно умирает около 10 украинцев. Причиной является несистемное и неправильное лечение. Чиновница в своем Facebook рассказала, что нужно делать, чтобы победить болезнь.

"Завтра Всемирный день борьбы с туберкулезом — болезнью, от которой в Украине ежедневно умирают около 10 человек. В последние годы ситуация улучшилась, в частности благодаря доступу к бесплатной диагностике и новым препаратам. Украина полностью финансирует закупку лекарств против туберкулеза, а благодаря сотрудничеству с международными организациями нам удалось увеличить их количество почти в 40 раз. К примеру, препарат Линезолид международные организации в прошлом году закупили по цене $0,27, а Минздрав Украины в 2014 году этот же препарат покупал за $2,85. Это в разы больше лекарств, которые мы сможем предоставить пациентам бесплатно", - пишет Супрун.

И. о. министра здравоохранения рассказала также, что в Украине и до сих пор туберкулез имеет наиболее устойчивую к лекарствам форму.

"Но из-за длительного и бесконтрольного использования антибиотиков в период Советского Союза, Украина остается одной из стран, где наиболее распространены устойчивые к лечению формы болезни. Это тяжелая форма туберкулеза, лечение которой является более длительным, сложным и дорогим. К тому же, по данным ВОЗ, около 23% случаев заболевания в Украине не обнаруживаются", - добавила чиновница.

Супрун рассказала о туберкулезе в Украине (иллюстративное фото: pixabay.com)

Ульяна Супрун заметила, что туберкулез, несмотря на множество мифов, является излечимой болезнью.

"Туберкулез излечим, даже в большинстве тяжелых случаев. Сегодня украинские пациенты имеют доступ к диагностике и качественному лечению. Если есть показания врача, надо вовремя пройти диагностику и, в случае обнаружения болезни, начать непрерывный прием препаратов. Ежедневное употребление лекарств и регулярный контроль течения болезни у медицинского работника — основные условия выздоровления. Пациент-ориентированные подходы, которые внедряются сейчас в Украине, предусматривают, в частности, переход на амбулаторное лечение, если нет специальных оговорок. Это поможет разгрузить больницы и создать достойные условия для тех пациентов, которые обязательно требуют стационарного лечения от туберкулеза", — добавила она.

Среди основных задач современной медицины на международной арене является преодоление туберкулеза до 2030 года.

"Ликвидация туберкулеза до 2030 года является совместным намерением всего человечества. Украина может справиться с этой задачей, если мы продолжим принимать системные мерф. Для улучшения ситуации с заболеванием Кабмином разработан среднесрочный стратегический документ — Общегосударственная целевая программа противодействия ТБ, которая сейчас находится на рассмотрении комитетов Верховной Рады. Системное воплощение этой программы на национальном уровне поможет кардинально изменить ситуацию с туберкулезом и спасти жизни тысяч людей", — отметила Супрун.

Напомним, ранее мы писали о том, что перед выборами президента Украины страну накроют магнитные бури. Это может стать причиной обострения болезней и плохого самочувствия украинцев.

Также мы сообщали, что доктор Комаровский выразил свое мнение относительно выборов и призвал украинцев более серьезно относиться к процедуре избрания. По его мнению, каждый украинец должен прийти на выборы и проголосовать.