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Кличко почтил память крымских татар, которых 75 лет назад советская власть депортировала из Крыма

STYLERПерсоны    18.05.2019 - 18:03
Кличко почтил память крымских татар, которых 75 лет назад советская власть депортировала из Крыма
Виталий Кличко (фото: РБК-Украина)

Виталий Кличко отметил важность выбора демократических ценностей

Виталий Кличко в День памяти жертв депортации крымских татар почтил крымскотатарский народ, который в 1944 году советская власть насильно вывезла с полуострова. Об этом мэр Киева написал на своей Facebook-странице.

Градоначальник в 75-ю годовщину насильственной депортации напомнил, что за несколько дней советская власть вывезла из родных домов почти 200 тысяч крымских татар и других жителей Крыма. К тому же по дороге в ссылку и в течение года было уничтожено 30 тысяч человек.

Кличко отметил, что, несмотря на попытки советской власти переписать эту страницу истории, украинцы всегда будут помнить об этом страшном преступлении. А те события служат нам напоминанием, что у Украины есть единственный правильный путь - это демократические европейские ценности.

"И мы помним! И мы чтим память невинных жертв безжалостного тоталитаризма. И сегодня мы убеждены: у Украины нет другого пути, чем движение в Европу. Нет другого выбора, чем демократические европейские ценности. Ибо там, где высшая ценность - человек и его права, не случается таких трагедий", - подчеркнул Виталий Кличко.

Кличко почтил память крымских татар, которых 75 лет назад советская власть депортировала из Крыма

Кличко почтил память крымских татар в годовщину депортации из Крыма (скрин: facebook.com/merkieva)

Напомним, ранее Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем вышиванки.

Кличко рассказал, когда откроется автосообщение через Подольско-Воскресенский мост Кличко во время благотворительной "Ночи чемпионов" в США продал экскурсию по Киеву за 50 тыс. долларов
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