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Комаров вспомнил, как чуть не погиб в Бразилии: все подробности

STYLERПерсоны    24.03.2019 - 22:17
Комаров вспомнил, как чуть не погиб в Бразилии: все подробности
Дмитрий Комаров (фото: РБК-Украина)

Дмитрий Комаров поделился воспоминаниями о поездке в Бразилию

Дмитрий Комаров и оператор Александр Дмитриев вернулись из Бразилии. Это была самая длинная командировка в истории тревел-шоу "Мир наизнанку" - она продолжалась 203 дня.

В своем Instagram-аккаунте Комаров вспомнил моменты со съемок, которые, по его словам, он запомнит на всю жизнь. В частности, Дмитрий признался, что никогда не забудет ощущения, когда под дулами пистолетов его и Дмитриева вели к главарю банды. Также Комаров никогда не забудет мощь, силу и красоту водопадов Игуасу, которые "вблизи поражают не меньше, чем Эверест".

 

Дмитрий Комаров вернулся из Бразилии (фото: instagram.com/komarovmir)

Вместе с тем ведущий вспомнил о самом страшном эпизоде в жизни, который произошел именно в Бразилии.

"Один из самых страшных моментов не только экспедиции, но и жизни - 25 секунд под водой, в центрифуге, которая крутила меня, как спичка, а жилет не выталкивал на поверхность. Тогда я успел подумать о том, что сейчас, возможно, произойдет самое страшное, что может случиться. Успел отчаянно спросить себя, что же ты натворил? Это нельзя назвать страхом в чистом виде, но это были ощущения, которые ни с чем не сравнить. Я не хочу ощутить их снова и никому такого не желаю. Я благодарен водопадам Игуасу за то, что отпустили и все-таки вытолкнули меня на поверхность", - рассказал Комаров.

Ранее мы писали о том, что Дмитрия Комарова подстрелили во время съемок его тревел-шоу.

Также сообщалось, что Комаров внедрился в наркотрафик в Бразилии.

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