Комаровский назвал вещи, которые ни в коем случае нельзя делать

Комаровский рассказал о наркотиках и легализации марихуаны (коллаж РБК-Украина)

Доктор Комаровский рассказал, какие наркотики никогда не стоит пробовать

Доктор Комаровский рассказал, что никогда нельзя в жизни делать и от чего нельзя никогда отказываться.

Первое, что никогда не стоит делать, по мнению Евгения Комаровского, - пробовать наркотики. Поскольку зависимость у некоторых людей может начаться после первой же инъекции (например, морфия). При этом, Комаровский сказал, что это не касается марихуаны.

"Я не говорю о марихуане. И чем скорее мы сделаем ее в легальном доступе, тем будет лучше. По крайней мере, лучше будет умирающим старикам", - высказал мнение доктор.

Также, говорит специалист, если вам что-то не нравится, нужно прямо сказать, что вам это не подходит. Не следует боятся открыто высказывать свое мнение.

Кроме того, Комаровский посоветовал искать места, где вам будет "хорошо отдыхать с друзьями". Но очень важно, чтобы рядом был именно хороший настоящий друг.

А вот отказываться, по мнению доктора Комаровского, нельзя от правды.

"Нельзя молчать и позволять обстоятельствам влиять на вас", - сказал он.

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К слову, ранее Евгений Комаровский заявил, что отказ от вакцинации стоил Украине тысячи жизней.

Также недавно Комаровский рассказал, что нужно знать о кишечном гриппе, и как с ним бороться.