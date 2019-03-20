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Комаровский поделился с украинцами секретом счастья

STYLERПерсоны    20.03.2019 - 13:14
Комаровский поделился с украинцами секретом счастья
Доктор Комаровский (РБК-Украина)

Комаровский рассказал, как достичь счастья и ощущения полного удовлетворения

Евгений Комаровский рассказал о том, что в его понимании истинное счастье и как достичь чувства полного удовлетворения. Об этом эксперт рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону."Моя главная задача - научить всех тому, что родительство - это не подвиг, а счастье. Это и есть настоящий патриотизм. Быть счастливой семьей и воспитывать счастливых детей, которые не видят агрессию, которые не "меряются" смартфонами, а занимаются спортом, путешествуют, улыбаются", - рассуждает эксперт.

Также Комаровский ответил, чего на данный момент боится больше всего. "Боюсь боли и несправедливости. И, конечно, человеческой глупости. И агрессии. Я много чего боюсь на самом деле", - признался специалист.

Комаровский считает, что на данный момент из информационного поля активно вытесняются такие жизненные ценности, как любовь и институт семьи. Доктор уверен, что это - значительно важнее других вещей, которые нас окружают, и, если забывать об этом, то в дальнейшем могут возникнуть множество проблем.

Видео: (YouTube/Дмитрий Гордон)

Напомним, что Комаровский рассказал, как избавиться от бородавок и избежать их появления.

А также рассказывали о том, что Комаровский развенчал миф о популярных препаратах, которыми многие пользуются, и отметил, что гомеопатия относится к видам альтернативной медицины, которая появилась еще в 18-м веке.

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