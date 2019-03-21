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Комаровский рассказал, как быстро определить инфаркт

STYLERПерсоны    21.03.2019 - 22:39
Комаровский рассказал, как быстро определить инфаркт
Евгений Комаровский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Комаровский сообщил, как оказать первую помощь при инфаркте до приезда медиков

Евгений Комаровский сообщил, какие симптомы могут указывать на то, что боли в сердце означают инфаркт и какие методы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний существуют.

Комаровский рассказал о болях на примере мужчин, которые часто страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и их инфаркт может существенно отличаться от болей в сердце у женщин

Главным симптомом он назвал боль в области сердца, которая может быть интенсивной и жгучей. Она может отдавать в левую руку, под левую лопатку или в нижнюю челюсть.

Доктор Комаровский отметил, что если боль в сердце сочетается с зубной болью – то это может быть симптомом инфаркта и в таком случае нужно немедленно обратиться к врачу.

Кроме боли в сердце, симптомами инфаркта может быть: волнение, страх, особенно страх смерти, бледность кожи, холодный пот, одышка, посинение губ, посинение ногтей, тошнота, рвота, головная боль, головокружение.

В первую очередь при таких симптомах нужно немедленно вызвать скорую помощь и объяснить, что есть подозрение и на инфаркт и боли в сердце.

Пока едут медики, нужно успокоить больного, расстегнуть ему рубашку и открыть окно. Применять валидол, корвалол и прочие лекарства Комаровский не рекомендует.

Он назвал два препарата, которые могут помочь до приезда врачей – это аспирин (ацетилсалициловая кислота) и нитроглицерин, который надо рассосать.

Нитроглицерин должен снять боль через 5 минут. Если он не помог, то нужно дать еще одну таблетку. Максимальная доза – это три таблетки подряд. Далее – нужно дождаться врачей.

Для профилактики болезней сердечно-сосудистых заболеваний доктор Комаровский рекомендует:

- употреблять меньше соли. Есть больше овощей и фруктов.

- ежедневно заниматься спортом.

- не курить.

- не злоупотреблять алкоголем.

- регулярно принимать назначенные лекарства, если есть высокое кровяное давление или диабет.

Эти методы помогут снизить риск болезней сердца, инфаркты и инсульты.

Комаровский рассказал, как быстро определить инфаркт

Профилактика болей в сердце (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Видео: YouTube/Доктор Комаровский

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский развеял миф о температуре у детей.

А также рассказывали о том, что доктор Комаровский рассказал о том, можно ли давать детям шоколад.

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Новости Украины здоровьеДоктор КомаровскийЕвгений Комаровский
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