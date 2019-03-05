Как кошки: фото "побоища" Маркл и Миддлтон вызвало скандал

Фото: коллаж РБК-Украина

Меган Маркл и Кейт Миддлтон стали "героинями" экстравагантной художницы

Меган Маркл и Кейт Миддлтон "сошлись" в яростной схватке - такие кадры представила общественности известная фотохудожница Элисон Джексон, чем вызвала недюжинное возмущение британцев. Ожесточенная драка двойников 37-летних герцогинь Сассекской и Кэмбриджской во дворце была показана вслед за другой ее лже-работой - поддельными фотографиями, на которых Меган и принц Гарри занимаются йогой, пишет Mirror.

На скандальных снимках королевские особы "царапаются", как кошки. Маркл тащит Миддлтон за волосы, пока та лежит на полу.

На снимках у Меган явно больше агрессии и воли к победе - она "пинает" Кейт и "бьет" ее туфлями на шпильках.

Фото: mirror.co.uk

Нужно сказать, что мастерски сделанные работы Джексон настолько поразили британское общество, что некоторые не сразу углядели в них подделку.

Это можно объяснить тем, что папарацци здорово "раскручивают" тему слухов о якобы конфликте между Кейт и Меган - жен принцев Уильяма и Гарри. К слову, именно этой темой и вдохновилась художница.

Видео: YouTube / Light Channel

Как сообщалось ранее, Меган Маркл должна стать матерью уже в конце апреля, и ее будущий ребенок не будет иметь титула принцессы или принца, как дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Также мы писали о том, что фанатка Меган Маркл потратила 25 тысяч долларов, чтобы стать похожей на герцогиню. Женщина перенесла липосакцию на животе, внутренней и внешней поверхности бедер, а также подтяжку ягодиц.