MARUV рассказала о сексе с девушками

MARUV (фото: коллаж РБК-Украина)

MARUV целовалась с подружками в школе

MARUV прокомментировала слухи о своей ориентации и призналась, что целовалась с девушками. Но при этом певица, которая отказалась представлять Украину на Евровидении 2019, в интервью изданию "Йод" заявила, что не знает, "лесбиянка" ли она, потому что "не исследовала эту сторону себя".

"Может быть", - улыбаясь сказала MARUV.

На вопрос журналиста, был ли у Анны Корсун (настоящее имя певицы) секс с девушками, украинская звезда ответила очень уклончиво.

"Давайте я оставлю это при себе. Могу лишь сказать, что целовалась в школе с девочками-подружками", - сказала она.

Многие думают, что MARUV "больше по девочкам" (фото: instagram.com/maruvofficial)

"И кто же из девушек на дискотеке не целовался!" - заметила журналистка Елена Юрченко.

"Правда. Все же целовались с девочками. Вот и мы учились классно целоваться вместе с подружками", - резюмировала MARUV.

MARUV не чурается БДСМ-эстетики на своих выступлениях и фотосетах (фото: instagram.com/maruvofficial)

Ранее победительница Нацотбора на Евровидение 2019 раскрыла правду о том, за кого она собирается на самом деле болеть во время песенного конкурса в Тель-Авиве.

Напомним, недавно MARUV сделала внезапное заявление по поводу своего участия в отборе на Евровидение в следующем году.