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Она не настоящая: фанаты снова накинулись на Лободу

STYLERПерсоны    05.03.2019 - 13:23
Она не настоящая: фанаты снова накинулись на Лободу
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Лободу уличили в фальши

Светлана Лобода в очередной раз нарвалась на критику от пользователей. Теперь певицу обвинили в однообразных фотографиях, которые уже порядком надоели. Соответствующий снимок опубликован в Instagram.

В кадре "суперзвезда" продемонстрировала свою фигуру в блестящем черном боди. Образ дополнила шляпой с широкими полями.  

Она не настоящая: фанаты снова накинулись на ЛободуФото: (instagram.com/lobodaofficial)

Пользователи неоднозначно восприняли образ Лободы. Поклонники стали на сторону исполнительницы, однако некоторым снимок показался наигранным и фальшивым:

"Что-то какая-то неинтересная стала"

"Она не настоящая";

"На транса похожа";

"Обожаю ваше творчество, но губы с каждым разом все больше и больше... Все портят";

"На лице живого места нет";

Напомним, что пользователи высмеяли неудачный снимок Лободы.

Ранее Светлана Лобода показала стильную фотосессию со старшей дочерью Евой. Мама и девочка позировали во время прогулки в спортивных костюмах.

Ранее Светлана Лобода поделилась кадрами со съемок драматического клипа на песню INSTADRAMA, которые не вошли в основное видео.

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