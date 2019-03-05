Она не настоящая: фанаты снова накинулись на Лободу

Лободу уличили в фальши
Светлана Лобода в очередной раз нарвалась на критику от пользователей. Теперь певицу обвинили в однообразных фотографиях, которые уже порядком надоели. Соответствующий снимок опубликован в Instagram.
В кадре "суперзвезда" продемонстрировала свою фигуру в блестящем черном боди. Образ дополнила шляпой с широкими полями.
Фото: (instagram.com/lobodaofficial)
Пользователи неоднозначно восприняли образ Лободы. Поклонники стали на сторону исполнительницы, однако некоторым снимок показался наигранным и фальшивым:
"Что-то какая-то неинтересная стала"
"Она не настоящая";
"На транса похожа";
"Обожаю ваше творчество, но губы с каждым разом все больше и больше... Все портят";
"На лице живого места нет";
Напомним, что пользователи высмеяли неудачный снимок Лободы.
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