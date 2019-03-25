Не очень нравится: Лобода удивила высказыванием про украинский язык

Светлана Лобода не считает украинский язык своим родным. Более того, для певицы английский "больше по душе, нежели украинский". Об этом артистка, которая перебралась в Россию, поведала в одном из интервью.

По ее словам, она не особо умеет петь на украинском. При этом Лобода говорит, что она может легко общаться на украинском языке, но ей "это не очень нравится".

А вот к украинской кухне Светлана не безразлична. Певица любит вареники с мясом на пару, сало с чесноком перемолотое (но именно то сало, которое делает ее мама).

Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что в 2009 году Лобода ездила с концертами по Украине в поддержку "Партии регионов" и агитировала голосовать за Виктора Януковича.

Ранее мы писали о том, что выборы президента Украины 31 марта не интересуют Лободу. По крайней мере, такой вывод напрашивается с афиши ее выступлений в ближайшие дни. Так, именно на ближайшее воскресенье у Светланы запланирован концерт в Лондоне.

Кстати, не так давно коллеге Лободы по российской сцене - Ани Лорак - напомнили о ее любви к Украине. В частности, в сети вспомнили о ее патриотическом письме, написанном в 2014 году после Революции Достоинства.