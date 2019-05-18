Перестал ее уважать: подробности разрыва Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Кейт Миддлтон и принц Уильям расстались - все подробности (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Кейт Миддлтон разошлась с принцем Уильямом в 2007 году

Кейт Миддлтон и принц Уильям начали встречаться еще в 2004-м году, однако их первая попытка построить отношения потерпела крах. В 2007 году будущие супруги разошлись. По словам источников, знакомых с отношениями между Кейт и Уильямом, будущая герцогиня не чувствовала к себе уважения. Об этом пишут британские СМИ.

Как сообщалось, Принц Уильям и Кейт Миддлтон долгие 9 лет живут в браке и имеют трех детей. Они начали встречаться еще во время учебы в университете Сент-Эндрюс в 2004-м — тогда об их романтических отношениях стало известно благодаря публикации совместных снимков с горнолыжного курорта.

Спустя почти 3 года после начала их романа источники шокировали поклонников пары заявлениями о разрыве между молодыми людьми. В 2013 году королевский биограф Марсия Муди написала, что к моменту появления пары на фестивале в Челтнеме в похожих пиджаках болотистых цветов в апреле 2007-го "гниль уже распространилась". Именно это мероприятие дало наблюдателям понять, что между влюбленными произошел разлад — они практически не контактировали друг с другом и улыбались только знакомым.

Автор биографии герцогини Кембриджской пояснила, что Уильям стал проводить большую часть свободного времени вместе с сослуживцами и вернулся к привычке веселиться и пить в ночных клубах Борнмута, который располагался неподалеку от казарм.

"Кейт изрядно надоело с этим мириться, и она почувствовала, что он перестал ее уважать", — заключила Муди.

Кейт Миддлтон и принц Уильям расстались - все подробности (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Вместо того, чтобы оплакивать конец серьезных отношений, после разрыва Кейт вместе с матерью улетела в Ирландию, а по возвращении домой углубилась в работу и занялась спортом ради благотворительности. Уильям решил вспомнить старые времена походом в клуб Махики в центре Лондона. Новости об их расставании еще не успели распространиться, но гости заведения в тот вечер наверняка догадались, что к чему — очевидцы рассказывали, что принц забирался на стол с криком "Я свободен!".

Напомним, что ранее Кейт Миддлтон и Уильям сообщили о важном событии.

До этого мы писали, что брат Кейт Миддлтон впервые показал новую пассию.