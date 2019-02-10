Порошенко встретился с создателями фильма "Киборги" (фото)

Петр Порошенко (фото: facebook.com/petroporoshenko)

Президент побеседовал с художниками о войне и победе, возвращении Крыма и Донбасса и счастливом будущем Украины

Президент Украины Петр Порошенко встретился с создателями знаменитого фильма "Киборги". Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

"Такие теплые встречи в кругу искренних людей запоминаются на всю жизнь. Гостиный дом Ахтема Сеитаблаева и Иванны Дядюры собрал за одним столом создателей легендарного фильма "Киборги" и военных, в частности тех, кто прошел ад ДАПа. Все разговоры в таком круге лишь о важном – о войне и победе, возвращении Крыма и Донбасса и счастливом будущем Украины, о развитии искусства, особенно во время войны. Чрезвычайно интересно было послушать истории со съемок фильма и вместе от души спеть украинские песни. И душистый плов в такой компании вкусно, как в нашем Бахчисарае!" - написал Порошенко.

Петр Порошенко на встрече с киборгами и создателями фильма о защитниках ДАПа (фото: facebook.com/petroporoshenko)

"После таких разговоров сразу возникает вопрос: если не будет языка и культуры, что же тогда будут защищать наши воины? И поэтому государство должно финансировать украинское кино, и в первую очередь фильмы о войне – пока раны свежие, и правду не забыть и не скрыть. Рад, что Ахтем уже работает над новой картиной об одной из героических операций российско-украинской войны. Уверен, как и "Киборги", этот фильм покорит не только украинского, но и европейского и мирового зрителя. Искренне благодарен за такую душевную и открытую беседу", - резюмировал Петр Алексеевич.

Напомним, Порошенко назвал объем золотовалютных резервов Украины.