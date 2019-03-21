ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Проходит химиотерапию: у Софии Ротару обнаружили страшную болезнь (фото)

STYLERПерсоны    21.03.2019 - 12:42
Проходит химиотерапию: у Софии Ротару обнаружили страшную болезнь (фото)
София Ротару (фото: facebook.com/sofiarotaru.official)

София Ротару шокировала поклонников последними фото

София Ротару проходит курс химиотерапии из-за туберкулеза, которым страдает уже много лет. Легендарная певица серьезно больна, она отменила все концерты и старается избегать появления на публике, сообщают росСМИ.

Утверждается, что именно проблемы со здоровьем стали причиной затворничества Ротару. Тем не менее в СМИ попало фото, на котором певица выглядит больной и изнеможденной.

К слову, туберкулез 71-летней Ротару поставили очень давно, когда ей было всего 27 лет. Тогда певице удалось излечиться от страшного недуга. Но спустя десятилетия болезнь снова вернулась к легендарной артистке.

Проходит химиотерапию: у Софии Ротару обнаружили страшную болезнь (фото)

София Ротару болеет туберкулезом и проходит химиотерапию (фото: росСМИ)

Напомним, ранее директор Ротару объяснил, с чем связано решение артистки не выступать на территории России. Он опроверг предположения о том, что у исполнительницы проблемы со здоровьем и объяснил, что певица стала чаще отказываться от выступлений в России, так как ей не нравится летать с пересадками.

Тем не менее в 2018 году СМИ облетела новость, что певица потеряла сознание во время концерта в Уфе из-за скачка давления. Когда Ротару очнулась, она некоторое время не могла осознать, что произошло и не узнавала людей. Сообщалось, что певица была госпитализирована в тяжелом состоянии и некоторое вреям провела в реанимации.

 

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

К слову, не так давно София Ротару опубликовала фото покойного супруга Анатолия Евдокименко - украинского музыканта и руководителя ансамбля "Червона рута", который скончался в 2002 году в возрасте 60-ти лет. Исполнительница трогательно подписала пост: "Сегодня тебе исполнилось бы 77. Ты всегда в моем сердце".

Отказалась от "Песни года": Ротару довела россиян до белого каления Отказалась от награды: София Ротару отменила все концерты в России
Новости Украины Ротару
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь