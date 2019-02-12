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Провокация против Зеленского могла стоить $60 млн

STYLERПерсоны    12.02.2019 - 14:37
Провокация против Зеленского могла стоить $60 млн
Иллюстративное фото

По сообщениям СМИ, акцию протеста против Зеленского во Львове организовал Игорь Кривецкий

Акция протеста против Владимира Зеленского, которая прошла во Львове 8 февраля, "обошлась" ее заказчикам – Администрации Президента в $60 млн. Схему раскрыл журналист Александр Дубинский. 

Так, самые активные участники акции – Сергей Фаворский и Сергей Лейченков – являются "сотрудниками" криминального авторитета Игоря Кривецкого по кличке "Пупс", которого СМИ называют спонсором ВО "Свобода" и партнером Петра Порошенко в различных теневых схемах.  

Общественная организация "Украинский союз ветеранов АТО", в которую входят Фаворский и Лейченков, основана депутатом из БПП Андреем Антонищаком и авторитетным бизнесменом Александром Веремеенко по кличке "Тимофей" – партнером "Пупса".  

На днях, после львовской акции, НАБУ закрыло дело о краже $60 млн из Государственной продовольственно-зерновой корпорации. 

"Кража из ГПЗКУ произошла в 2014 году, когда министром аграрной политики Украины был представитель ВО "Свобода" Игорь Швайка, а "смотрящим" за министерством был другой свободовец – Александр Мирный, который считается партнером этого самого "Пупса". Какое красивое совпадение: проводишь акцию против Зеленского – тебе прощают $60 млн, украденных из ГПЗКУ", – иронизирует Александр Дубинский. 

По его информации, подозреваемые пошли на сделку со следствием и компенсировали в бюджет часть украденных средств: из $60 млн они вернули 60 тыс. – в тысячу раз меньше. 

Напомним, по сообщениям СМИ, акцию протеста против Зеленского во Львове, куда он приехал выступать вместе с актерами "Квартала 95", организовал известный в регионе бизнесмен и экс-народный депутат от ВО "Свобода" Игорь Кривецкий по поручению Администрации Президента. Чтобы дискредитировать Владимира Зеленского, который на данный момент является лидером президентского рейтинга, для участия в акции привлекали людей в камуфляже участников АТО.

Кстати, на выборах президента Украины избиратели получат рекордные бюллетени.

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