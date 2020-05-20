Психолог расшифровала язык тела Зеленского: красноречив от глаз до ступней (фото)

Владимир Зеленский (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Психолог проанализировала язык тела Владимира Зеленского на пресс конференции 20 мая

Владимир Зеленский дал пресс-конференцию 20 марта возле Мариинского дворца под открытым небом. Президент на мероприятии отвечал на вопросы журналистов на многие серьезные темы, но не обошлось и без шуток.

Встреча с представителями СМИ прошла в годовщину инаугурации Зеленского на пост главы государства.

Психолог Антонина Агилова отметила ряд интересных нюансов, наблюдая за мимикой и жестами гаранта и расшифровывая язык тела на сегодняшнем мероприятии.

По ее словам, сама пресс-конференция прошла в демократической атмосфере. Об этом передает издание UAINFO.

Говоря о невербалике Зеленского специалист обратила внимание на активную мимику и открытую жестикуляцию, направленную к журналистам.

"Примечательно, что отвечая журналисту в том или ином секторе, президент поворачивался всем телом, а не только головой или взглядом - максимальная присутствие в контакте с визави", - сказала психолог.

То, что Зеленский сидел - рассказало Агиловой о позиции равенства. Это будто говорит "я такой, как вы".

"Не было преград, трибун, высоких сцен и соответствующее расположение - почти в одинаковых позициях - сидел на стуле, а не стоял, и на небольшом возвышении", - сказала психолог.

По мнению специалиста, в менталитете украинцев есть такая черта, как "себя и своих не ценить, обесценивать", поэтому демонстрирование желания "быть своим" - "скользкая дорожка".

"Вопрос, этого хотят люди, чтобы президент был, таким, как они? Если да, то он попадает под запрос аудитории. Если же люди хотят видеть сильного, умного, эффективного и такого, на которого можно положиться, который решит те вопросы, которые они не могут, знает ответы на вопросы, на которые они не знают, не такого, как они - тогда это не попадание", - объяснила Агилова.

Зеленский менял положение на стуле, часто наклонялся вперед, к журналистам, был подвижным, мало было статики.

"С одной стороны - это делало общение живым, с другой - могло восприниматься, как "заигрывание", суетливость, а в примесь с ощущением "свой", давало возможность некоторым журналистам говорить свысока, перебивать", - добавила психолог.

Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Также она рассказала, что Зеленский на пресс-конференции был красноречив своим телом "от глаз до ступней".

"Если наблюдать за взглядом, говорил, сильно не задумываясь и не подбирая слов. Мало смотрел вниз, а взгляд был на уровне глаз других. Это свидетельствует о том, что, скорее всего, он верит в то, что говорит, не "отфильтровывал", что говорить, а что нет, или готовился к ответам на следующие вопросы", - рассказала специалист по языку тела.

Важным показателем, по ее словам, является то, как президент сидел.

"Большая часть времени - на краю стула, наклонен вперед, время от времени опирался на колено. Здесь несколько моментов:

1) показания, что в контакте с каждым, кто задавал вопросы, вслушивался в вопрос журналистов и был ими заинтересован;

2) позиция "чтобы быстрее", "на старте быстро заканчивать и идти". "Я опаздываю, у меня важный звонок" - эта фраза прозвучала в конце, но тело о ней говорило в течение пресс-конференции.

Собственно это его природа типажа - он умеет ускользать. Возможно, даже любит этот момент, когда "догоняют" и он исходит из того, что ему надо идти. В моменте он максимально выдает "погружение в контакт" с визави, но этот момент долго не должен продолжаться. Он идет, чтобы за ним шли. Эту фразу можно интерпретировать по-разному. И действительно, по-разному она и работает", - отметила психолог.

Специалист рассказала, что язык тела является наиболее информативной речью. 55% влияния на других человек осуществляет через осанку, жесты, мимику, дистанцию. 38% весит интонация и голос. И только 7% - сами слова.

"Этот небольшой процент веса вербалики может испортить или наоборот спасти невербалика", - подчеркнула психолог.

Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Ранее мы писали о том, что пресс-конференция Зеленского началась со скандала, поскольку журналистам многих ведущих СМИ отказали в аккредитации, мотивировав это карантином и COVID-19.

Автор: Владимир Костырин