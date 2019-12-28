Ярославский встретит Новый год в своем luxury-отеле Kharkiv Palace 5*

Александр Ярославский (Фото: пресс-служба)

Новогодняя вечеринка в отеле Ярославского будет стилизована под Bohemian rapsody

Luxury-отель Kharkiv Palace 5*, принадлежащий известному бизнесмену Александру Ярославскому, анонсировал яркое новогоднее празднество. Сам Ярославский тоже встретит 2020-й в Харькове, как и в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе бизнесмена.

Тогда Ярославский дал интервью СМИ вместе с директором UEFA Events SA Мартином Калленом и его супругой - они дружны еще со времен подготовки "первой столицы" к Евро-2012.

Как известно, именно в Kharkiv Palace 5* Александр Ярославский 5 декабря отпраздновал свой 60-й день рождения, на котором побывали Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, Виктор Пинчук, Мартин Каллен, главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко и Мирон Маркевич, глава комитета национальных сборных УАФ.

В день своего юбилея Ярославский лично открыл также первую очередь экспозиции музея Евро-2012.

Одновременно в этот день Харьков отмечал 10-летие Grand Opening обновленного стадиона "Металлист", благодаря которому Харьков в итоге получил статус принимающего города континентального первенства по футболу. Именно поэтому территория вокруг отеля уже с начала декабря украшена колоссальной тематической футбольно-новогодней праздничной иллюминацией.

Новогоднюю вечеринку в отеле Ярославского, которая будет стилизована как Bohemian rapsody с двойниками Фредди Меркьюри, проведет известный ведущий Андрей Джеджула, который сам предстанет перед гостями в образе звезды - солиста легендарной Queen. В разгар ночного новогоднего шоу в Kharkiv Palace 5* выступит специальный гость вечеринки Серега. А праздничное новогоднее настроение гостей будут поддерживать зажигательные dj-сеты, известный цыганский коллектив Карафетовых, а также кавер-группы Bodro, Zakohani и Manera. Изюминки новогодней ночи - два erotic-show мирового уровня Feromont Show и Devine, которые будут в течение ночи появляться на сцене.

Отель Kharkiv Palace (Фото: пресс-служба)

Как известно, Kharkiv Palace 5* - первый пятизвездочный отель Харькова, наличие которого было обязательным условием проведения в городе матчей Евро-2012, здесь размещался штаб УЕФА. Александр Ярославский обеспечил строительство отеля в рекордные сроки. Общая сумма инвестиций бизнесмена в подготовку Харькова к Евро-2012 превысила $300 млн.