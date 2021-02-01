Глава украинской финансовой компании "Инвестохиллс-Веста" Андрей Волков в интервью "KM.ru" анонсировал возможный выход компании на российский рынок. Кроме того, в интервью он назвал Россию "прекрасной страной", а аннексию Крыма - "воссоединением".

"Россия прекрасная страна с огромным рынком. Принципы работы здесь не сильно отличаются от тех, что используются нами на Украине. Как бы ни старались украинские политики нас разъединить, мы все еще единое экономическое и культурное пространство с тесными бизнес-связями и значительным товарооборотом. Молодой президент нашей страны это прекрасно понимает и стремится нас сшить", - сказал Волков.

Он также упомянул о судьбе захваченных активах в Крыму, комментируя арест активов Kagerol Holdings Limited, которая управляла Балаклавским рудоуправлением в Севастополе,

"Эта компания принадлежит брату Новинского (Вадима Новинского, народного депутата - ред.) и контролирует рудоуправление, которое после воссоединения Крыма с Россией было перерегистрировано согласно российскому законодательству", - добавил он.

Как известно, ФК "Инвестохиллс-Веста" работает с 2009 года. Она скупает проблемные займы принадлежащих олигархам банков и фирм, чтобы взыскать деньги в пользу государства и обманутых вкладчиков.

В настоящий момент в портфеле компании свыше 65 млрд грн активов украинских олигархов Дмитрия Фирташа, Олега Бахматюка, Вадима Новинского и других. По состоянию на конец 2020-го, компания вернула государству 2 млрд грн проблемных долгов.

Как рассказал Андрей Волков, работе фирмы содействуют министр юстиции Денис Малюська.

"Мы давно знакомы (с Малюськой - ред.), он помогает нам решать наши вопросы", - отметил Волков.

Напомним, в конце января словацкий посол Марек Шафин обвинил "Инвестохиллс-Веста" и Андрея Волкова в отъеме собственности у словацких инвесторов, попросив защиты иностранных инвестиций у компетентных органов Украины.