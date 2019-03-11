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В сеть слили телефонный разговор Тимошенко и Коломойского

STYLERПерсоны    11.03.2019 - 10:35
В сеть слили телефонный разговор Тимошенко и Коломойского
Фото: коллаж РБК-Украина

Телефонный разговор Тимошенко и Коломойского состоялся в феврале, но "вышел в свет" только теперь

Юлия Тимошенко и Игорь Коломойский провели телефонный разговор, запись которого была обнародована в интернете. Тайная беседа между кандидатом в президенты Украины и бизнесменом-миллиардером, бывшим владельцем ПриватБанка состоялась еще в феврале, но в сети появилась 7 марта. Ролик опубликован на сервисе Liveleak.

Как слышно из 3,5-минутной записи, Тимошенко и Коломойский мило общаются. Политик поздравляет олигарха с днем рождения (13 февраля 2019-го ему исполнилось 56 лет) и "благодарит за все".

"За то, что ты можешь быть настоящим другом, настоящим партнером", - звучит голос Юлии Владимировны. Она добавила, что "очень это ценит".

Лидер ВО "Батькивщина" пожелала олигарху, чтобы ему "оставили в покое", а также, чтобы "все худшее осталось позади в новом году".

Коломойский благодарит ее за поздравления. Он сказал, что "мы же пока цели не достигнем - мы не успокоимся".

"Я очень ценю то, что ты делаешь", - заключила Тимошенко и выразила надежду, что они вскоре увидятся. 

Судя по интонациям из разговора, Тимошенко и Коломойский являютя близкими друзьями и у них есть общие планы, что противоречит антиолигархической риторике политика.

Видео: liveleak.com

Как сообщалось ранее, у Юлии Тимошенко под выборы появилась персональная интернет-страница "Верю в Украину. Тимошенко 2019".

Также мы писали о том, что Юлия Тимошенко поздравила украинок с 8 марта и подчеркнула, что у нее этот праздник ассоциируется не с советским официозом, а прежде всего с весной, обновлением, теплыми поздравлениями и хорошим настроением. 

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