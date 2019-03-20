Силиконша: Лобода показала обнаженные прелести (видео)

Лобода показала обнаженную грудь (facebook.com/loboda.official)

Светлана Лобода продемонстрировала эротическую разминку перед концертом

Светлана Лобода, которую недавно раскритиковали за выход в образе Пугачевой, продемонстрировала поклонникам своеобразную разминку перед концертом. Видео, опубликованное звездой в Instagram нарвалось на сумасшедшую критику со стороны фолловеров.

Дело в том, что на видео можно рассмотреть практически все - едва прикрытая грудь исполнительницы почти "вырвалась на свободу". Поклонники оценили и форму, и даже ареолы сосков.

Досталось и "попугайскому" образу Лободы и странным стеклянным глазам. В общем, фолловеры Светланы пришли к выводу, что перед ними не настоящая женщина, а силиконовая кукла.

Лобода показала обнаженную грудь (instagram.com/lobodaofficial/)

Пользователи сети оставили много не очень лестных комментариев, прозвав певицу "силиконшей", "трансом" и "резиновой куклой".

"Тема си*ек раскрыта";

"Почему сис*ки каменные, не меняются при сгибании";

"Глазки, как у вампиров";

"Переваривает самца";

"Как можно было это выложить? Неужели сама не заметила что грудь видно?"

"Привет, королева, по-моему, я видел ваше соски";

"Единственный я заметил ее прелести розового цвета";

"Резиновая Зина";

"То чувство, когда увидел кусочек сосочка Лободы".

К слову, недавно экстрасенс рассказала об истинных отношениях Светланы Лободы и Тилля Линдеманна.

Также мы сообщали, что поклонники были шокированы безвкусицей Светланы Лободы.