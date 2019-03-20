ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Силиконша: Лобода показала обнаженные прелести (видео)

STYLERПерсоны    20.03.2019 - 10:05
Силиконша: Лобода показала обнаженные прелести (видео)
Лобода показала обнаженную грудь (facebook.com/loboda.official)

Светлана Лобода продемонстрировала эротическую разминку перед концертом

Светлана Лобода, которую недавно раскритиковали за выход в образе Пугачевой, продемонстрировала поклонникам своеобразную разминку перед концертом. Видео, опубликованное звездой в Instagram нарвалось на сумасшедшую критику со стороны фолловеров.

Дело в том, что на видео можно рассмотреть практически все - едва прикрытая грудь исполнительницы почти "вырвалась на свободу". Поклонники оценили и форму, и даже ареолы сосков. 

Досталось и "попугайскому" образу Лободы и странным стеклянным глазам. В общем, фолловеры Светланы пришли к выводу, что перед ними не настоящая женщина, а силиконовая кукла.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Лобода показала обнаженную грудь (instagram.com/lobodaofficial/)

Пользователи сети оставили много не очень лестных комментариев, прозвав певицу "силиконшей", "трансом" и "резиновой куклой".

"Тема си*ек раскрыта";

"Почему сис*ки каменные, не меняются при сгибании";

"Глазки, как у вампиров";

"Переваривает самца";

"Как можно было это выложить? Неужели сама не заметила что грудь видно?"

"Привет, королева, по-моему, я видел ваше соски";

"Единственный я заметил ее прелести розового цвета";

"Резиновая Зина";

"То чувство, когда увидел кусочек сосочка Лободы".

К слову, недавно экстрасенс рассказала об истинных отношениях Светланы Лободы и Тилля Линдеманна.

Также мы сообщали, что поклонники были шокированы безвкусицей Светланы Лободы.

Губастик: Лобода шокировала поклонников своей внешностью Держи меня крепче мама: Лобода задрала ноги на сцене (видео)
Новости Украины Лобода
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь