Смелая Дорофеева полностью разделась на камеру и навела шуму в сети: "это точно Надя?"

Надя Дорофеева недавно призналась поклонникам, что долго и упорно преодолевала неуверенность в себе и до сих пор работает над самооценкой. Певице стоило немалых усилий перестать комплексовать и сравнивать себя с другими. Похоже, артистке удалось достаточно раскрепоститься, ведь она рискнула сняться полностью обнаженной!

На странице в Instagram звезда опубликовала жаркое фото без одежды, показав свои волнительные изгибы.

Таким оригинальным способом певица анонсировала выход своего нового трека RAZNOTSVETNAYA, релиз которого запланирован на 18 февраля. Надя позирует полностью без одежды, стоя в профиль, она прикрыла интимные части тела розовым платьем. Надя Дорофеева показала фото без одежды (instagram.com/nadyadorofeeva) Фото звезды оценила ее продюсер и подруга Ирина Горовая , блогер, бизнес-леди Сабина Мусина, жена и концертный директор Дмитрия Монатика, Ирина – они оставили под постом красноречивые смайлы. Поклонники не устояли перед горячим фото своего кумира, а некоторые даже не поверили глазам. Надя! Какая же ты нереальная!

Какая фигура

Какая же эстетика

Боже, это точно Надя?

Как жарко

Это прекрасно

На этой фотке прекрасно все

Надя, это же нереально красиво!