Снимала неудобную обувь: известную королеву красоты сбили на переходе

Коллаж (РБК-Украина)

30-летняя девушка скончалась в больнице

В США погибла обладательница титула Мисс Калифорния - россиянка Яна Лаврентьева. Гибель девушки произошла, когда та остановилась на середине дороги, чтобы снять с себя неудобную обувь. В этот момент её сбил автомобиль. Об этом сообщает издание "The Sun".

30-летняя Яна Лаврентьева пострадала районе 12 часов ночи на пешеходном переходе, на нее наехала машина марки Toyota 4-Runner в Энсино, штат Лос-Анджелес (США). Мужчина, управлявший авто, не стал останавливаться, чтобы помочь девушке попавшей под колеса, и сразу же скрылся с места ДТП.

Фото: Яна Лаврентьева (instagram.com/yanochkaaa)

В этот вечер Яна ужинала со своим супругом Евгением и друзьями в ресторане. После того, как ужин был окончен, модель и с несколькими подругами пошли через дорогу, чтобы купить кофе. По словам девушек, зелёный свет должен был гореть ещё 18 секунд, но случилось ужасное – произошло столкновение.

Свидетели сообщили, что внедорожник, который сбил Яну, заметно превышал допустимую скорость. Полицейские ведут расследование, они изучают записи с видеокамер.

Одна из девушек, побывавшая там, рассказала, что водитель сбил только Яну, поскольку она остановилась, чтобы снять неудобную обувь.

Остальные подруги просто продолжили переходить дорогу. Девушку доставили в больницу в критическом состоянии, где она позже скончалась.

Напомним, в США застрелили известную модель за рулем автомобиля.

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