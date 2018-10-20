"Сразу не могли выявить проблему": лидер популярной в 90-х группы рассказал о смертельной болезни

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Долгое время медики не могли установить причину плохого самочувствия Виктора Рыбина

Фронтмен популярной группы "Дюна" 90-х Виктор Рыбин и его супруга певица Наталья Сенчукова в рамках телевизионной программы "Секрет на миллион" обнародовали страшную тайну – они страдают онкологией, у Виктора рак кожи. Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте российского издания "Стархит".

Скриншот поста (instagram.com/starhit.ru)

По словам артистов, врачи не сразу смогли выявить проблему, и не считали странные новообразование на коже супругов поводом для беспокойства. И лишь спустя много месяцев им диагностировали рак кожи.

Эта пара не любит афишировать свою личную жизнь, не говоря уже о том, чтобы публично делиться своими проблемами со здоровьем, но в рамках шоу-программы они приняли решение поделиться своей историей.

"Мы не хотели признаваться, но потом решили, что может быть наш пример кому-то поможет, предостережет", – поделилась Наталья.

Первые симптомы у Сенчуковой проявились целых 4 года назад. Но врачи говорили, что у нее нет повода для беспокойства, и предлагали использовать специальную мазь от появившегося на ноге пятна. Но через полтора года такие же пятна появились у Виктора на лице, и после полной диагностики у обоих был выявлен базально-клеточный рак кожи.

Сейчас супруги полностью сосредоточены на своем здоровье, а их сын очень переживает за родителей.

Напомним, популярный эстрадный певец России Вячеслав Добрынин был госпитализирован.

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Мы писали, что знаменитый больной раком российский актер госпитализирован.

Видео: РБК-Украина