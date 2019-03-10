Стремная стала: Лобода шокировала сеть своей внешностью

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Лобода подверглась критике со стороны фанатов

Светлана Лобода снова разгневала фанатов странным внешним видом. Соответствующее фото артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

На снимке исполнительница позирует со своим музыкальным продюсером Нателлой Крапивиной и модельером Бичолой Тетрадзе.

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Пользователи неоднозначно отреагировали на данную фотокарточку: одни решили засыпать Лободу комплиментами, другие же, напротив, отметили, что артистка была лучше до хирургических вмешательств:

"Бездарная певица", - отметил один.

"Стремная какая то стала. Раньше лучше была и песни тоже", - поддержал второй.

"Ну и лабуда ваша Лобода", - прокомментировал третий.

К слову, Бичола Тетрадзе также опубликовал в соцсети совместное фото с Лободой.

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что пользователи высмеяли неудачный снимок Лободы.

Ранее Светлана Лобода показала стильную фотосессию со старшей дочерью Евой. Мама и девочка позировали во время прогулки в спортивных костюмах.

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