Я тебе кадык вырву: Гордон рассказал, кто хочет его убить

Фото: Дмитрий Гордон (facebook.com/gordondmitry)

Журналист назвал имена тех людей, которые ему угрожают

Дмитрий Гордон, известный украинский журналист, записал видеообращение, в котором сообщил, что его хотят убить и даже назвал людей, которые ему угрожают.

Дмитрий Гордон рассказал, что недавно дал интервью для издания Politeka, в котором высказал свое мнение о переименовании улиц, а также рассказал о своем отношении к Степану Бандере.

Он отметил в интервью, что сейчас не время устраивать конфликты по поводу языка и назвал людей, которые это делают - агентами ФСБ. Гордон считает то сначала надо построить красивую и экономическую страну, а потом устраивать разбирательства.

После интервью, по словам журналиста, на него обрушился шквал критики и угроз. Дмитрий Гордон процитировал пост Ирины Фарион, в котором она назвала его врагом и пожелала ему "сдохнуть в муках".

"Я с женщинами никогда не воюю. Но в данном случае, ее вряд ли можно назвать женщиной. Уже говорил, что ее нужно рассматривать либо как психически больную — тогда ее нужно поместить в соответствующее заведение; или агентом ФСБ России. И я уже несколько раз предлагал ей пройти освидетельствование у доктора и на детекторе вранья", — подчеркнул он.

Скриншот

Также Дмитрий Гордон назвал еще одного человека, который ему угрожал. Это Игорь Степура, заместитель главы областного совета Кировоградской области. Журналист рассказал, что чиновник разместил его фотографию на своей странице в Facebook и написал, что этому человеку надо "сдохнуть".

"Я завтра же утром обращусь с официальным письмом к Генеральному прокурору Украины Луценко и другим органам, где подробно изложу все факты, которые я озвучил выше. Я требую от всех глав силовых структур отреагировать на призывы о моем убийстве со стороны Ирины Фарион и Игоря Степуры. Второе — требую от Петра Порошенко адекватной оценки на мои слова. Третье — требую от кандидата в президенты от "Свободы" Кошулинского либо немедленно исключения Фарион, либо сняться с выборов", - потребовал Дмитрий Гордон.

Видео: YouTube/Дмитрий Гордон

Напомним, ранее мы писали о том, что Дмитрий Гордон сделал неоднозначное заявление в интервью Дудю.

А также рассказывали о том, что украинцы высмеяли инцидент с подброшенной головой Гордону.