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Тяжело хоронить ребенка: родители Началовой впервые заговорили о смерти певицы

STYLERПерсоны    24.03.2019 - 20:34
Тяжело хоронить ребенка: родители Началовой впервые заговорили о смерти певицы
Юлия Началова умерла (фото: facebook.com/nachalovajulia)

Юлия Началова умерла еще 16 марта, однако ее родители только недавно дали первое интервью

Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет из-за тяжелой болезни. Российский шоумен Андрей Малахов пригласил на передачу родителей певицы через несколько дней после того, как умерла их дочь. Телеведущий довел родителей Юлии Началовой до слез.

Эфир посвятили памяти звезды. Родителям Началовой было тяжело говорить о смерти дочери. Так, мать певицы расплакалась на плече у Малахова. Женщина покинула съемочную площадку, не выдержав эмоционального напряжения. Отец умершей Началовой продержался дольше, но и он, в конце концов, попросил прекратить съемку.

Близкие артистки успели рассказать, как новость о смерти Юлии восприняла ее 12-летняя Вера. Девочка всю ночь проплакала, но последующие дни вела себя очень стойко. Со слезами на глазах отец Началовой признался, что внучка написала умершей маме письмо. Теперь мужчина намерен все свои силы посвятить Вере. Он сообщил, что отец девочки, футболист Евгений Алдонин постоянно находится с Верой. Помогают девочке оправиться от жуткого стресса из-за смерти Началовой и родители певицы.

Тяжело хоронить ребенка: родители Началовой впервые заговорили о смерти певицы

Юлия Началова умерла (фото: facebook.com/nachalovajulia)

"Все будет нормально, надеюсь, только бы было здоровье", – рассказал Виктор Началов.

Отец певицы признался, что Юлия старлась скрыть свои проблемы со здоровьем от близких. Она боялась беспокоить их своим состоянием.

"Тяжело конечно. Хоронить детей не приведи Господи никому", – отметил родитель знаменитости.

Родителям Началовой трудно смириться с мыслью о том, что их дочери больше нет.

Напомним, что ранее появились новые детали смерти артистки. 16 марта врачи решили ампутировать ногу, осложнения после операции организм певицы не перенес.

Ранее рассказывалось, что проблемы со здоровьем Юлии Началовой дали осложнение на почки, из-за чего организм певицы стал плохо выводить мочевую кислоту, что привело к развитию подагры. Певица в последнее время на публике появлялась в перчатках, чтобы скрыть шишки на руках.

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