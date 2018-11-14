Украинская воспитательница-рэп-звезда рассказала, как над ней издевались в детстве

Фото: РБК-Украина

Alyona Alyona утверждает, что в детстве часто была предметом насмешек

Исполнительница Alyona Alyona, которая восхитила сеть новым клипом, рассказала, как стала рэп-исполнительницей и поделилась, как над ней издевались в детстве. Об этом девушка сообщила телеканалу Настоящее время.

По словам девушки, родители воспринимают рэперские карьеру дочери как увлечение, а бабушке и дедушке показывать клип Алена пока боится. Музыкального образования у нее нет, петь и читать рэп училась сама.

"Дома перед зеркалом с лампочкой в ​​руках. Я просто слушала много музыки и повторяла, я росла на рок-музыке, только на зарубежной, папа мой такое слушал, было много кассет", - объясняет Алена.

Скриншот видео: (Настоящее время)

Песню "Рыбки за стеклом", которая набрала полмиллиона просмотров, исполнительница написала о себе - для девушек, которых общество не воспринимает. Артистка утверждает, что в детстве ее часто обижали.

"Кто-то проходил и говорил: "Жиртрест", "Бомба", "Булочка", "Колобок". Это касается меня с моей внешностью, касается девушек, у которых пирсинг, говорили: "Металюга", "Сатанистка", - рассказывает она.

К слову, сейчас Алена верит, что нашла свою аудиторию. Песни пишет дома, в обычной однокомнатной квартире за компьютером, под бит, который вдохновляет. Выходить на сцену еще боится, хотя уже предлагали.

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