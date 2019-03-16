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Умер известный украинский журналист: названа жуткая причина смерти

STYLERПерсоны    16.03.2019 - 20:29
Умер известный украинский журналист: названа жуткая причина смерти
Святослав Секунов умер (иллюстративное фото: pixabay.com)

Святослав Секунов умер из-за халатности врачей

Святослав Секунов, известный украинский журналист, умер 16 марта из-за осложнений в результате заболевания внутренних органов. Накануне к нему приезжала "скорая помощь", которая отказалась его госпитализировать. После второго вызова его отвезли в больницу, однако спасти Секунова не удалось. На посту не было дежурного узиста, из-за чего диагностировать внутреннее кровотечение не удалось. Об этом рассказал Евгений Гордейчик, главный редактор издания "ФОКУС" в своем Facebook.

По данным Гордейчика, мама Святослава Секунова сама не заметила, как подписала отказ от госпитализации.

"У него были проблемы с печенью и язва. На этой неделе подскочила температура до 40,5. Ночью с пятницы на субботу ему стало совсем плохо. Вызвали скорую. Скорая не захотела забирать его в больницу, вкололи что-то и сунули маме бумажку – мол, подпишите что мы приехали и сделали укол. Мама подписала. Потом выяснилось, что это был отказ от госпитализации", - пишет Гордейчук.

Умер известный украинский журналист: названа жуткая причина смерти

Святослав Секунов умер (фото: facebook.com/usvata)

Утром Святославу Секунову стало хуже, после чего он был госпитализирован в 8 больницу Киева на Оболони.

"Он уже был без сознания и его поместили в реанимацию с подозрением на внутреннее кровотечение. Но даже не сделали УЗИ – на выходных в столичной больнице нет врача — узиста. Через пару часов Святослав умер от внутреннего кровотечения", - добавил Гордейчик.

Напомним, что ранее мы рассказывали о смерти известной российской артистки Юлии Началовой.

Ранее мы сообщали, что 7 марта умер известный журналист и телеведущий.

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