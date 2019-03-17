Умерла Юлия Началова: новые детали смерти артистки

Юлия Началова умерла – названо место и дата похорон артистки (фото: facebook.com/nachalovajulia)

Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет

Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет из-за тяжелой болезни. Артистка была доставлена в реанимацию одной из московских клиник после осложнений подагры, врачи боролись за ее жизнь, провели операцию на ноге и даже подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но их усилий не хватило, чтобы спасти Юлию. Пиар-директор артистки рассказала о месте и дате похорон Юлии Началовой.

Юлию Началову похоронят в четверг на Троекуровском кладбище. Прощание пройдет в траурном зале с 12 до 14 часов.

16 марта врачи решили ампутировать ногу, осложнения после операции организм певицы не перенес. Впервые Юлия Началова серьезно заболела еще в 2007 году, когда ей провели неудачную операцию по увеличению груди. После первой операции оказалось, что грудь четвертого размера вызывает у певицы дискомфорт и она решилась на повторное хирургическое вмешательство, которое чуть не стоило ей жизни. Врачи из клиники в Лос-Анжелесе занесли ей инфекцию, тогда певицу экстренно госпитализировали прямо из аэропорта. Сама девушка говорила, что врачи буквально "вытащили ее с того света".

Тогда проблемы со здоровьем дали осложнение на почки, из-за чего организм певицы стал плохо выводить мочевую кислоту, что привело к развитию подагры. Певица в последнее время на публике появлялась в перчатках, чтобы скрыть шишки на руках.

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