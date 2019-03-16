Умерла певица Юлия Началова: ей было всего 38

Юлия Началова умерла (фото: facebook.com/nachalovajulia)

Юлия Началова умерла из-за осложнений после увеличения груди

Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет из-за тяжелой болезни. Артистка была доставлена в реанимацию одной из московских клиник после осложнений подагры, врачи боролись за ее жизнь, провели операцию на ноге и даже подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но их усилий не хватило, чтобы спасти Юлию. Об этом сообщает официальный представитель артистки Анна Исаева.

"Час назад перестало биться сердце нашей Юли", - написала она в Instagram.

Как сообщается, 16 марта врачи решили ампутировать ногу. Операцию организм певицы не перенес.

Юлия Началова заболела еще в 2007 году, когда ей провели неудачную операцию по увеличению груди. После первой операции оказалось, что грудь четвертого размера вызывает у певицы дискомфорт и она решилась на повторное хирургическое вмешательство, которое чуть не стоило ей жизни. Врачи из клиники в Лос-Анжелесе занесли ей инфекцию, тогда певицу экстренно госпитализировали прямо из аэропорта. Сама девушка говорила, что врачи буквально "вытащили ее с того света".

Тогда проблемы со здоровьем дали осложнение на почки, из-за чего организм певицы стал плохо выводить мочевую кислоту, что привело к развитию подагры. Певица в последнее время на публике появлялась в перчатках, чтобы скрыть шишки на руках.

А в марте 2019 года Началова натерла ногу во время съемок программы "Один в один" на росТВ. Натертость превратилась в рану и певицу госпитализировали. Врачи рассматривали вопрос об ампутации, но состояние Юлии резко ухудшилось, тогда ее ввели в медикаментозную кому.

У певицы был диабетический кризис, красная волчанка и двусторонняя пневмония, она находилась на искусственной вентиляции легких. В четверг вечером СМИ сообщили, что у Началовой начался отек мозга.

Данные о том, где пройдут похороны Началовой - не сообщается.

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