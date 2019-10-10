Владимир Александрович, пора открывать второй конверт: Порошенко классно пошутил над Зеленским

Петр Порошенко (фото: РБК-Украина)

Петр Порошенко высказался о пресс-марафоне Владимира Зеленского

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко отреагировал на заявления Владимира Зеленского на пресс-марафоне, который длится с 10 утра.

"Достаточно необычный формат. Я думаю, что мало кто имел возможность посмотреть с начала до конца. Я имел возможность посмотреть несколько минут. Могу сказать одно: слишком много внимания уделено предшественникам – почти треть времени. И наиболее упоминаемую фамилию во время прессконференции. Это мне очень напоминает притчу о трех конвертах. Когда приходит новый руководитель, ему вручают три конверта. На первом написано – "вали все на предшественников". На втором написано – "бери ответственность на себя". О третьем я сознательно говорить не буду. Владимир Александрович, время открывать второй конверт", - отметил Порошенко.

Он добавил, что почти полгода прошло с даты выборов – это достаточно времени для того, чтобы отчитаться обществу о том, что сделано, какие из предвыборных обещаний выполнены.

"И конечно, обещание, что пришел конец "эпохи бедности", и у нас учителя будут получать по 4000 долларов – мы это не увидели в бюджете даже на следующий год. Обещание о том, что решительно будут снижены тарифы – вместо этого мы почему-то пришли к закупке электроэнергии из Российской Федерации. Неужели ради этого – для уничтожения энергетической независимости нашего государства – делались все эти обещания?

И третье и главное, потому что обещаний было много – все украинцы хотели услышать ответ на обещание: мир – это просто, и достаточно просто прекратить стрелять, и на сегодняшний день война продолжалась только потому, что кто-то на ней зарабатывал. И через полгода оказывается, что мир – это сложно, что решения приходится принимать непростые. Оказывается, что разрушить мировую солидарность в поддержку Украины, которую мы строили пять лет, очень легко значительно ослабить за пять месяцев", - заявил пятый президент.

"Итак, на сегодняшний день вывод такой: надо объединяться всей Украине. Объединяться для того, чтобы защищать наш суверенитет, защищать нашу землю, защищать наше движение в Европейский Союз и НАТО. О этом пути мы сегодня, к сожалению, услышали очень мало. Жаль", - подытожил Порошенко.