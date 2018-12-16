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Воюют за "ЛНР": Ляшко рассказал о родственниках-предателях

STYLERПерсона    16.12.2018 - 13:14

Видео: YouTube/NEWSONE

Близкие родственники Олега Ляшко воюют на Донбассе против Украины на стороне боевиков. Об этом сам политик рассказал в эфире телеканала NewsOne.

По словам народного депутата, его брат и сестра, будучи силовиками, изменили присяге и теперь служат "ЛНР". Из-за этого политику пришлось прекратить общение с родственниками.

"Мой брат, Сергей, которому я много помогал... Помог пожарником в Харьков поступить, всю жизнь поддерживал... Сегодня, к сожалению, он предал Украину, изменил присяге и служит террористам в Луганске. Моя сестра Вика тоже им служит", - сказал он.

Воюют за &quot;ЛНР&quot;: Ляшко рассказал о родственниках-предателях

Скриншот

По словам нардепа, такое решение родственников он считает предательством не только Украины, но и его лично.

"Я позвонил брату, когда началась война, и сказал: Сергей, уезжай оттуда, я тебе помогу, найдем работу. К сожалению, он не услышал... Он не только Украину, он меня предал. Эта российская оккупация прошла по сердцу каждого из нас", - подытожил Ляшко.

Воюют за &quot;ЛНР&quot;: Ляшко рассказал о родственниках-предателях

Скриншот

Ранее отец раненого и захваченного российскими спецслужбами украинского военного моряка Василия Сороки эмоционально отреагировал на поведение Ляшко из-за блокирования президиума Верховной Рады во время рассматривания вопроса о введении в стране военного положения

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