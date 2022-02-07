"Возила меня к психиатру": экс-Зианджа заявила, что Могилевская "лечила" ее от гомосексуализма

31-летняя певица-трансгендер Zi Faamelu, ранее известная как Зианджа и Борис Апрель, отреагировала на интервью своего экс-продюсера Натальи Могилевской. В нем певица прокомментировала скандальные откровения бывшей подопечной.

Так, в Instagram Stories Zi Faamelu решила ответить на заявления Могилевской и пояснить, по какой причине певица отправляла ее к психиатру.

По словам экс-Зианджи, психиатр должен был исправить ее сексуальную ориентацию. Для этих целей специалист применял специальную терапию, потому что экс-Борис якобы был "морально, духовно, физически больным, неполноценным и нуждался в лечении".

Скриншот (instagram.com/zifaamelu)

Именно этот фактор был связан с исчезновением артиста в суперфинале Фабрики звезд. После "преображения" он появился в образе гетеросексуального мужчины, но в этом амплуа трансгендерной певце было некомфортно.

По мнению Zi Faamelu, то, что Наталья до сих пор называет ее Борей, красноречиво говорит о "трансфобии и гомофобии" – неприятии гомосексуальности. В связи с этим экс-Зианджа посоветовала Могилевской гендерную политкорректность.

"Единственное, о чем я прошу, это не поддерживать гомофобию и трансфобию. У тебя очень большая площадка и люди слушают... открыто показывать невежество, когда ты народный артист – это смешно и грустно", – написала она.

Скриншот (instagram.com/zifaamelu)

Заявления Могилевской о том, что она всегда ее поддержит, Zi Faamelu назвала манипуляцией и игрой слов, и добавила, что "по-прежнему уважает и благодарит за все" экс-продюсера.