ru ua
Пн, 07 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Возила меня к психиатру": экс-Зианджа заявила, что Могилевская "лечила" ее от гомосексуализма

Новина українською →
Понедельник 07 февраля 2022 22:18
"Возила меня к психиатру": экс-Зианджа заявила, что Могилевская "лечила" ее от гомосексуализма Фото: Zi Faamelu прокомментировала слова Могилевской о ней (instagram.com/zifaamelu)
Автор: Styler

31-летняя певица-трансгендер Zi Faamelu, ранее известная как Зианджа и Борис Апрель, отреагировала на интервью своего экс-продюсера Натальи Могилевской. В нем певица прокомментировала скандальные откровения бывшей подопечной.

Так, в Instagram Stories Zi Faamelu решила ответить на заявления Могилевской и пояснить, по какой причине певица отправляла ее к психиатру.

По словам экс-Зианджи, психиатр должен был исправить ее сексуальную ориентацию. Для этих целей специалист применял специальную терапию, потому что экс-Борис якобы был "морально, духовно, физически больным, неполноценным и нуждался в лечении".

&quot;Возила меня к психиатру&quot;: экс-Зианджа заявила, что Могилевская &quot;лечила&quot; ее от гомосексуализма

&quot;Возила меня к психиатру&quot;: экс-Зианджа заявила, что Могилевская &quot;лечила&quot; ее от гомосексуализма

Скриншот (instagram.com/zifaamelu)

Именно этот фактор был связан с исчезновением артиста в суперфинале Фабрики звезд. После "преображения" он появился в образе гетеросексуального мужчины, но в этом амплуа трансгендерной певце было некомфортно.

По мнению Zi Faamelu, то, что Наталья до сих пор называет ее Борей, красноречиво говорит о "трансфобии и гомофобии" – неприятии гомосексуальности. В связи с этим экс-Зианджа посоветовала Могилевской гендерную политкорректность.

"Единственное, о чем я прошу, это не поддерживать гомофобию и трансфобию. У тебя очень большая площадка и люди слушают... открыто показывать невежество, когда ты народный артист – это смешно и грустно", – написала она.

&quot;Возила меня к психиатру&quot;: экс-Зианджа заявила, что Могилевская &quot;лечила&quot; ее от гомосексуализма

&quot;Возила меня к психиатру&quot;: экс-Зианджа заявила, что Могилевская &quot;лечила&quot; ее от гомосексуализма

&quot;Возила меня к психиатру&quot;: экс-Зианджа заявила, что Могилевская &quot;лечила&quot; ее от гомосексуализма

Скриншот (instagram.com/zifaamelu)

Заявления Могилевской о том, что она всегда ее поддержит, Zi Faamelu назвала манипуляцией и игрой слов, и добавила, что "по-прежнему уважает и благодарит за все" экс-продюсера.

Напомним, что ранее Наталья Могилевская "пожаловалась" на Олю Полякову.

Читайте РБК-Украина в Google News
Наталья Могилевская Зианджа
LITE
Как прошел Ukrainian Fashion Week: самые яркие образы сезона осень-зима 2022
Как прошел Ukrainian Fashion Week: самые яркие образы сезона осень-зима 2022