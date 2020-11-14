Врачи оказались бессильны: в окружении Джигарханяна назвали причину смерти актера

Армен Джигарханян ушел из жизни 14 ноября (фото: Армен Джигарханян/facebook.com)

Близкий друг Армена Джигарханяна раскрыл причину смерти актера

Легендарный актер и режиссер Армен Джигарханян умер 14 ноября. Его сердце перестало биться из-за болезни почек и отек организма.

Со слов собеседника ТАСС, точные причины смерти актера должна установить экспертиза. Но, известно, что актер долгое время болел и в последнее время лечился в медучреждении. В июне 2020 года Джигарханян попал в тяжелом состоянии в больницу с инсультом.

"Предварительно, причиной смерти Армена Борисовича стала остановка сердца из-за болезни почек и отека организма на фоне других хронических заболеваний", - говорится в сообщении.

Близкий друг актера Артур Согомонян в разговоре с "РЕН ТВ" сказал, что в организме актера начались необратимые процессы и врачи были уже бессильны.

"Для искусства, для страны это действительно целая эпоха. Если посмотреть на работы Армена Борисовича, которых просто бесчисленное количество, видно всю жизнь страны за последние 50 лет. Недавно отмечали 65 лет его творческой деятельности. Сколько всего сделал, он был великим человеком, очень много работал", - добавил Согомонян.

Напомним, утром 14 ноября стало известно, что в Москве умер Армен Джигарханян. Актер ушел из жизни в возрасте 85 лет.

Также ожидается, что прощание с артистом состоится 17 ноября в Московском драматическом театре, которым руководил Джигарханян