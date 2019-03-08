Как за массовое убийство: приговор Манафорту удивил украинцев

Фото: Пол Манафорт (youtube.com/Wochit Politics)

Пол Манафорт получил почти 4 года за налоговое преступление, но впереди еще одно разбирательство

Пола Манафорта приговорили в США к 47 месяцам тюремного заключения, и решение суда многих шокировало своей "мягкостью". Экс-главе избирательного штаба Дональда Трампа и бывшему советнику "Партии Регионов" грозило от 19 до 24 лет тюрьмы, на чем настаивал спецпрокурор Роберт Мюллер. В сети после оглашения судебного вердикта украинские дипломаты и простые граждане отмечают, что впереди Манафорта ждет еще одно разбирательство по делу о его работе на экс-президента Украины Виктора Януковича, которого, к слову, заочно приговорили к 13 годам тюрьмы.

Манафорта нынче судили за уклонение от уплаты налогов и банковские махинации, и это дело не связано с расследованием относительно вмешательства РФ в американские выборы.

В комментариях к в сети украинцы высказывают мнение, что в США налоговое преступление приравнивается чуть ли не к массовому убийству:

"Еще накинут за выборы 150 месяцев. Надеюсь";

"У нас, можно с закрытыми глазами такие сроки раздавать, нашим чиновникам... без суда и следствия";

"Так работает демократия!"

"За неуплату налогов 47 месяцев!? Так в США налоговое преступление приравнивается чуть ли не к массовому убийству"...

Фото: Пол Манафорт (youtube.com/NBC News)

По мнению украинского дипломата и коммуникатора, постоянного представителя Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы, радоваться тюремному приговору Манафорту за мошенничество нет смысла, так как "проблема не в нем".

"Манафорта сожгла политика. Он стал "звездой". Но десятки коммуникаторов и технологов незаметно делают свое дело, запуская истории и нарративы, которые разрушают нас. И так будет продолжаться пока мы будем все это хавать", - написал он в своем Facebook.

Дипломат отмечает, что обычные люди потребляют талантливые кампании, которые "разрушающих общество и государство".

Скрин: facebook.com/dmytro.kuleba

"...Для экс-главы избирательного штаба Трампа это еще не конец: впереди суд о его работе на Виктора Януковича";

Скрин: twitter.com/ru_thebell

"И так будет с каждым ренегатом?"

"Манафорт был признан виновным по восьми пунктам обвинения, в том числе, за сокрытие многомиллионных доходов за лоббистскую деятельность в пользу иностранных государств и предоставление банкам ложной информации в заявлениях на получение ссуды";