Вы не заставите меня! Меган Маркл закатила скандал из-за пустяка

Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Меган Маркл стала очень капризной

Меган Маркл устроила настоящий скандал после того, как ей предложили надеть "дешевые" колготки. Об этом пишут британские СМИ со ссылкой на источник из окружения герцогини Сасексской.

Как сообщает The Sun, неприятный инцидент произошел перед вечеринкой, посвященной празднованию юбилея принца Чарльза. Чтобы довершить свой образ на светском мероприятии, Меган понадобились колготки телесного цвета. И беременная супруга принца Гарри отправила за ними в магазин свою помощницу.

Но когда девушка сказала, что пойдет за колготками в Marks & Spencer (популярный магазин одежды в Англии - ред.), Маркл вскипела.

"Вы не заставите меня надевать этот мусор! Я хочу Wolford (австрийский бренд - ред.)", - именно так, по словам источника, отреагировала герцогиня.

К слову, одна пара тонких колготок телесного цвета марки Wolford стоит 35 фунтов (около 1200 грн). А упаковка Marks & Spencer, в которую, к тому же, входят две пары аналогичных колготок, продается всего за шесть фунтов (примерно 200 грн).

Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл довели до слез во время торжественной службы в Вестминстерском аббатстве.

Также сообщалось, что Меган Маркл доводит своим тяжелым характером даже любимого мужа.